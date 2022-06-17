Kürdistan Bölgesi Hükümeti 2 petrol şirketi kuruyor

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, petrol üretimi ve pazarlaması için petrol şirketi kuruyor.

K24’ün edindiği bilgiye göre, hükümet tarafından kurulacak şirketlerden birinin adı KROC olup, petrol ve gaz üretimiyle ilgilenecek. Adı KOMO olacak diğer şirket ise, petrol satış ve pazarlamasıyla ilgili çalışma yürütecek.

Hükümet tarafından yapılan açıklamada, kurulacak şirketlerin birbiriyle koordineli olarak çalışacağı belirtilirken, şirketlerin ayrıca Irak Ulusal Petrol Şirketi (SOMO)g ile de koordinasyonunun olacağı bildirildi.

Açıklamada, Irak Petrol Bakanlığı ve Kürdistan Bölgesi Doğal Kaynaklar Bakanlığı arasında koordinasyonun olacağı kaydedildi.

SOMO’nun iç tüzüğünün uygulanması, kararların ortak bir şekilde alınması ve Kürdistan Bölgesi’nin doğrudan şirketin katılımcısı olması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, SOMO’nun başkan yardımcısının Kürt olması ve Kürdistan Bölgesi’nin şirketin kararlarında veto hakkına sahip olması gerektiği belirtildi.

Yeni kurulacak şirketler üzerinden satılacak petrol parasının Kürdistan Bölgesi’nin yöneteceği hesaba gönderilmesi gerektiğinin kaydedildiği açıklamada, bu şekilde Kürdistan Bölgesi Maliye ve Ekonomi Bakanlığı’na bütçe payının gönderilmesi gerektiği bildirildi.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti Sözcüsü Cotyar Adil, Bağdat’la petrol ve bütçe konularında anlaşmaya varmak için görüşmeleri sürdürdüklerini söylemişti.