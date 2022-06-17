Putin’den Ukrayna'daki askeri operasyona devam mesajı

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, St Petersburg Uluslararası Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada, "AB siyasi egemenliğini kaybetmiştir. Avrupa'da halkın gerçek çıkarları kenara atıldı. Bu durum, bölgede radikalizme ve elitlerin değişmesine yol açacak" dedi.

Bununla birlikte Putin, Rusya'nın küresel olarak artan gıda fiyatlarının sorumlusu olmadığını söyledi.

ABD'yi para basarak gıda fiyatlarını yükseltmekle suçlayan Putin, Rusya'nın tahıl ve gübre ihracatını artırmaya hazır olduğunu ve Rusya'nın Afrika ve Ortadoğu'ya gıda yardımı yapacağını bildirdi.

Putin, "Gıda tedariği konusunda diyaloğa hazırız. Ukrayna'nın gıda ihracatını engellemiyoruz" diyerek, yaşanan sorunun bugünlük olmadığını ve Rusya'nın bundan sorumlu tutulamayacağını kaydetti.

"RUSYA, DONBAS HALKINI SAVUNUYOR"

Rusya Devlet Başkanı, ayrıca Rusya’nın Ukrayna’ya “özel askeri operasyon” başlatma kararının zor bir süreç olduğunu belirterek, Rusya'nın askeri operasyonunun Donbas halkını savunmak için olduğunu söyledi.

Putin, "Ukrayna’daki özel askeri operasyonun tüm görevleri gerçekleştirilecek. Askerlerimiz Rusya'nın güvenli kalkınma haklarını savunuyor” diye konuştu.

Putin, ayrıca Rusya'nın açık ekonomi olarak gelişmeye devam edeceğini vurguladı.