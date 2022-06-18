Bitcoin’de sert düşüş

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Kripto varlık piyasasında sıkılaşma baskısı ve devam eden De-Fi krizi ağır tahribat yaratmayı sürdürüyor.

Fed'in sıkılaşma döngüsüne yönelik fiyatlamalarla hafta içinde 20 bin dolar sınırına dayanan Bitcoin, bu sınırı da aşağı yönlü kırdı. Böylelikle Aralık 2020'den bu yana ilk kez Bitcoin'de 20 bin doların altı görüldü.

Kripto varlık piyasasının önemli para birimlerinden olan Ether de bin doların altına geriledi.

Kripto piyasası küresel riskli varlıklar piyasalarıyla paralel şekilde Fed ve diğer merkez bankalarının sıkılaşma adımları dolayısıyla düşüş ivmesine girmişti.

Bu arada kripto para fiyatları sert şekilde düşerken, profesyonel yatırımcılar eskisi kadar kolay kâr elde edilemeyen piyasada kazançlarını artırmak için birbirlerini hedef almaya başladı.