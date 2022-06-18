Almanya Başbakanı’ndan Ukrayna için ‘AB perspektifi’ çağrısı

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Yayınladığı video mesajında açıklamalarda bulunan Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Şimdi dayanışmamızı bir perspektif ile birleştirmemiz gerekiyor. Ukrayna'da çok sayıda kişi özgürlük ve demokrasi için savaşıyor ve bu yolun Avrupa'ya çıktığını bilmek istiyor” dedi.

Scholz, gelecek Perşembe günü bir araya gelecek AB liderler zirvesinde, Ukrayna'nın adaylık statüsü için gereken oy birliğine ulaşılması yönünde çaba sarf edeceğini ifade etti.

Almanya Başbakanı Scholz, "Bu perspektifi açacak, birlikte varılmış, somut bir AB kararına ilişkin 27 kez 'Evet' elde etmek için çalışacağız" şeklinde konuştu.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e yaptıkları ziyaretle ilgili gözlemlerinden söz eden, Scholz, kentte tanık oldukları görüntüleri "Korkunç" olarak nitelendirdi.

Ukrayna'ya mali destekte bulunmayı sürdüreceklerini ve ülkenin yeniden inşasında yardımcı olacaklarını vurgulayan Scholz, "Avrupa'nın Ukrayna ile dayanışma göstermeyi sürdüreceğini açık bir biçimde ifade ettik" diye konuştu.

Scholz, ülkeye silah sevkiyatını sürdüreceklerini de sözlerine ekledi.

ZELENSKIY: İYİ HABERLERİ HAK ETTİK

AB Komisyonu, Cuma günü Ukrayna'ya aday ülke statüsü verilmesini tavsiye etmişti.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, AB Komisyonu'nun tavsiyesini memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Zelenskiy, "Ukrayna bu iyi haberleri hak etti" ifadelerini kullandı.

AB Komisyonu'nun tavsiyesini "Ukrayna devleti için çalışan herkes için tarihi bir başarı" olarak nitelendiren Zelenskiy, Ukrayna'nın AB ile yakınlaşmasının yalnızca kendileri için değil, AB için de iyi bir gelişme olduğunu kaydetti.

AB üyesi ülkelerin liderlerinin, Kiev'e resmi AB aday statüsü verilip verilmemesi konusunu gelecek hafta karara bağlamaları bekleniyor.