Kerkük ve Xurmatu’da DAİŞ’e yönelik geniş çaplı operasyon

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Irak federal polis gücü tarafından yayımlanan yazılı açıklamada, Kerkük ve Xurmatu arasındaki kırsalda varlık gösteren terör örgütü DAİŞ'e yönelik operasyonda bir kişinin yakalandığı belirtildi.

Açıklamada, bölgede DAİŞ mensuplarına ait çok sayıda sığınağın imha edildiği operasyonda mühimmat, silah ve yaşam malzemesinin ele geçirildiği kaydedildi.

Operasyon sırasında Xurmatu ile Kerkük arasındaki kırsalda güvenlik güçlerinin arananlar listesinde olan bir DAİŞ mensubunun yakalandığı ifade edildi.

İşlemleri tamamlanan DAİŞ’lilerin mahkemeye sevk edildiği bildirildi.

DAİŞ, Haziran 2014'te Musul, Selahaddin ve Anbar vilayetlerinin tamamını, Diyala ve Kerkük vilayetlerinin bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar Abadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

DAİŞ’in bölgeden çıkarılması ve kentlerin geri alınmasının üzerinden 4 yıldan fazla zaman geçmesine rağmen örgütün özellikle Kerkük, Diyala, Musul, Selahaddin ve Enbar vilayetlerinin kırsal bölgelerinde saldırıları devam ediyor.