Teknoloji

Clinton: Uzaylıları aramak için 51'inci Bölge'ye ekip gönderdik

Clinton, uzaylıların 51'nci Bölge'de saklanıp saklanmadığını öğrenmek için federal ajanlar gönderdiğini söyledi.
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ABD Bill Clinton uzay ABD

HABER MERKEZİ

ABD'nin eski Başkanı Bill Clinton televizyon kanalı CBS'te katıldığı talk show programında uzaylılar ve 51'inci bölge soruldu.

Clinton, başkanlık görevi sırasında uzaylılarla ilgili gerçekleri açığa çıkarmak için her yolu denediklerini, söz konusu bölgeye ajanlar gönderdiğini söyledi.

New Mexico eyaletine bağlı Roswell kentinde yaşandığı iddia edilen UFO kazasına değinen Clinton, "Uzaylı olmadığından emin olmak için 51'inci Bölge'ye insanlar gönderdik" dedi.

Clinton, "Bununla nasıl başa çıkacağımızı bulmamız gerektiğini söyledim çünkü teknoloji açısından görünmezlik araştırmalarımızın çoğunu burada yapıyoruz. Örneğin, radar tarafından algılanmayan uçakları nasıl uçurduğumuz gibi. Bu yüzden bu kadar gizemliler" ifadelerini kullandı.

ABD'nin eski Başkanı, "Ancak bildiğim kadarıyla uzaylı yok" diye ekledi.

Bununla birlikte, dünyanın önde gelen gökbilimcileri, birkaç yıl önce başkana, evrende yalnız olmadığımıza dair yüzde 95'e varan bir ihtimal olduğunu söylediler.

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