Politika

Başkan Barzani’den ENKS heyetine: Kürtler yerlerini terk etmeyip, dirençli olmalı

Başkan Mesud Barzani, Suriye Kürt Ulusal Konseyi (ENKS) heyetine, Rojava'daki Kürtlerin yerlerini terk etmeyip dirençli olmaları gerektiğini söyledi.
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kürdistan Mesud Barzani ENKS Rojava

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Suriye Kürt Ulusal Konseyi’nden (ENKS) üst düzey heyeti kabul etti.

Suriye’nin durumuyla ilgili görüş alışverişinin yapıldığı görüşmede, ENKS heyeti, Suriye’de Kürtlerin durumuyla ilgili son gelişmelerden duydukları endişeyi Başkan Barzani’ye iletti.

Heyet, Suriye’de Kürtlerin geleceğine yönelik tereddütlerini Başkan Barzani ile paylaştı.

Görüşmede Başkan Barzani, Suriye’de Kürtlerin durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulunurken, Kürtlerin Rojava’yı terk etmemesi çağrısında bulundu.

Başkan Barzani, Suriye’deki Kürtlerin yerlerini ve vatanlarını terk etmeyip, dirençli olmaları gerektiğini söyledi.

 

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