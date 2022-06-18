Başbakan’dan öğrencilere: Ülkemizi inşa edip ilerletecek olan bizleriz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Duhok Üniversitesi’nin düzenlediği mezuniyet töreninde konuştu.

Başbakan, 1992 yılından beri hizmet veren Duhok Üniversitesi’nin Kürdistan Bölgesi’nin büyük üniversitelerinden biri olduğunu söyledi.

Duhok Üniversitesi’nin Başkan Mesud Barzani’nin destekleriyle kurulduğunu kaydeden Başbakan, Kürdistan Bölgesi Hükümeti’nin eğitime çok önem verdiğini bildirdi.

Başbakan, “Amacımız Kürdistan öğrencilerinin Kürdistan’ın ihtiyaç duyduğu ilerlemeyi gerçekleştirecek donanımda olmaları” ifadelerini kullandı.

“Eğitimin amacı sadece diploma olmamalı, topluma hizmet ve bilgi toplumunu oluşturmak olmalı diyen Başbakan, eğitim kalitesinin yükselmesinin önemine vurgu yaptı.

Başbakan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Milliyetperverlik eğitimin esaslarından olmalı. Eğitim aldıktan sonra toplumunu ve ülkesini ileri seviyelere taşıyacak öğrencilere ihtiyacımız var.

Kimse gelip ülkemizi inşa edip ileri seviyelere taşımaz. Ülkemizi inşa edip ileri seviyelere taşıyacak olan bizleriz. Hiçbir propagandaya kulak asmayın. Ülkenizin aydınlık geleceğine odaklanın.

Kürdistan Bölgesi Hükümeti, sizleri ve projeleriniz destekleyecek. Bizim gençlerimiz hiçbir ülkenin gençlerinden eksiz değildir. Gençlerimiz zekidir.”