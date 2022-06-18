Yaşam

Malatya'da silahlı kavga: 2 ölü, 6 yaralı

Malatya'da bir iş yerinin işletmecisi ile bir grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.
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kürdistan malatya kavga

HABER MERKEZİ

Battalgazi ilçesine bağlı Yeni Hamam Mahallesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Silahla vurulan Remzi Erşahin ile Halil Ulutaş olay yerinde hayatını kaybetti.

Silahla vurularak yaralanan M.A, S.B, M.T, M.A. ve İ.A. ile darbedilen S.K. ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Olayla ilgili E.E, E.C.E, M.E, F.D. ile S.K'yi gözaltına alan polis ekipleri, 5 tabanca ve 1 tüfek ele geçirdi.

İl Emniyet Müdürü ile Cumhuriyet Başsavcısı, olay yerinde inceleme yaptı. (Kaynak: AA) 

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