Soylu: 506 bin Suriyeli güvenli bölgeye döndü

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Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Antep Genişletilmiş Danışma Meclisi toplantısına katıldı.

Toplantıda bir konuşma yapan Soylu, 506 bin Suriyelinin gönüllü olarak geri döndüğünü ifade ederek şu anda güvenli bölgeler için yeni bir proje başlatıldığını aktardı.

Girê Spî’de (Tel Abyad) 1200 dönümlük bir yeri projelendirdiklerini belirten Soylu, tam 10 bin 400 konutun orada yapılacağını ve bunu da uluslararası insani yardım kuruluşlarının desteklediğini söyledi.

240 bin konutun güvenli bölgelerde hayata geçeceğini vurgulayan Soylu, bu projelerin Türkiye'de yaşayan, geçici koruma statüsünde olan o bölgelere gönüllü olarak gitmek isteyen vatandaşlara olanak sağlayacağını anlattı.

Soylu sözlerini şöyle tamamladı:

"Elbette birtakım dertler ve sıkıntılar olabilir. Ekonomiye katkıları var, kimse yok demesin. Afgan çobanları alalım tarımın ne olacağını görelim. Bu düşmanlığın bir anlamı yok. Tam 506 bin Suriyeli gönüllü olarak geri döndü. Bu vatandaşlar oluşturduğumu güvenli bölgelere döndüler. İdlip'in normal nüfusu 1.2 milyon. Şu anda nüfusu 3.9 milyon. O insanlar nereden geldiler. Rejimin onları öldürmek istediği yerden geldiler. PKK'nın onlara tuzak kurduğu yerden geldiler. Sınırlarımızdaki ilçelere kim havanlarını attı. Karşıdaki PKK, rejim ve Amerika ellerine verdiler gidin Türkiye'yi rahatsız edin dediler. Türkiye'nin aklını karıştırın, istikrarını bozun, engel olun dediler. Peki Türkiye ne yaptı. Türkiye Azerbaycan'da tekrar bayrağı dalgalandırdı. Afrin'de PKK'yı çıkarıp orayı huzurlu bir yer haline getirdi.”