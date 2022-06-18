Suriye’de ABD ile Rusya arasında çatışma yaşanmasından endişe ediliyor

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Suriye’de ABD’nin öncülük ettiği Uluslararası Koalisyon güçleri ile Rusya askeri arasında son dönemde gerilim yaşandığı bildirildi.

El Hurre televizyonunda yer alan haberde, Suriye’de Rus güçlerinin hareketliliğinin, ABD’li yetkilileri endişendirdiği kaydedilirken, Rus güçlerinin geçtiğimiz Çarşamba günü Suriye’nin Ürdün sınırına yakın bir noktada bulunan ve ABD güçlerinin konuşlu olduğu Al Tanf Askeri Üssü’ne hava saldırısında bulunduğu belirtildi.

Söz konusu üste, ABD güçleri tarafından DAİŞ’e karşı mücadele için, yerel güçlere eğitim veriyor.

The Wall Street Journal gazetesinde yer alan haberde, Rusya güçlerinin saldırıdan önce ABD güçlerini bilgilendirdiği ve saldırının Suriye ordusuna saldırıya karşılık yapılacağını ilettiği kaydedildi.

Gazeteye konuşan ABD’li bir askeri yetkili, Al Tanf Aneri Üssü’nün bombalayan Rus uçaklarının SU-35 ve SU-25 olduğunu bildirdi.

Haberde, Rusya’nın saldırıdan önce ABD’yi bilgilendirmesinin amacının, Moskova’nın ABD güçlerini vurmak istemediğini, ancak ABD’yi Suriye’de sınırlandırmak istediğini gösterdiği ifade edildi.

Başka bir ABD’li askeri yetkili ise, bombardıman sırasında ABD askerlerinin üste bulunmadığını bildirirken, ABD’ye ait F-16 uçaklarının Rus uçaklarına karşı uyarı uçuşunun ardından, SU-35’lerin bölgeyi terk ettiği belirtildi.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Orgeneral Michael Erik Kurilla, Suriye’de ABD ile Rusya güçleri arasında gerilim yaşanmaması için her türlü çabayı göstereceklerini söylemişti.

ABD’nin Suriye’de 900’e yakın askeri bulunurken, bunların 200’ü Al Tanf Askeri Üssü’nde kalıyor.

Öte yandan, ABD’nin Ukrayna’ya silah desteği nedeniyle, ABD ile Rusya arasında yaşanan gerilimin Suriye sahasına yaşanmasından endişe ediliyor.

Rusya, 20016 ve 2018 yıllarında da Suriye’de ABD güçlerine saldırıda bulunmuştu.