Davutoğlu aday olabileceği sinyalini verdi

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Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde Çamlıkahve'de esnaf ziyareti yaptı.

Bir kişinin Davutoğlu’na “Başbakanlık yaptınız neden aday olmuyorsunuz?” sorusunu ise Davutoğlu, "Parti kurarken zaten aday olmuşuz. Yani iddiamız bu. Ama şimdi şu anda da adayız. Hepimiz parti olarak, hepimiz iktidara adayız ondan kaçınmıyorum. Adayım ama partiler arası bir mutabakat olursa biz onu da görüşmeye hazırız" yanıtladı.

"Neden ayrıldınız?'” sorusu üzerine de Davutoğlu yanındaki esnafı işaret ederek, şöyle konuştu:

"İşte bu sebeple. O, siyasi ahlak yasasına hayır dedi. Suriyelileri getirenler onlar biz getirmedik. Esad halkını bombalayan biri. Tayyip Bey eğer memleketi düzgün yönetseydi ben 6 yıl oldu ayrılalı, 6 yılda o Suriyeliler geri dönerdi. Başbakan olur olmaz bütün bakanlıkları çağırdım, brifing aldım baktım ki doğru dürüst bir çalışma yapılmamış hiçbir şeyine imza atmadım. Benim dönemimde hiçbir müteahhittin herhangi bir yerinde benim imzam yok. Benim ne damadım bakan oldu ne akrabam zengin oldu ne oğlum devlet işine karıştı. Bak işte Kadirlililer bilir. Sen onların peşinde git tamam devam et, milleti bu hale düşürenlere şu şekil milleti şu hale düşürenle devam et sen.”