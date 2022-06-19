Politika

227 göçmen Malatya’dan Afganistan’a gönderildi

Afganistan uyruklu 227 göçmen, Malatya’dan uçakla ülkelerine gönderildi.
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kürdistan Afgan göçmenler malatya

HABER MERKEZİ

Türkiye genelinde farklı tarihlerde yakalanan ve Göç İdaresi müdürlüklerine bağlı geri gönderme merkezlerinde geçici süreyle kalan göçmenlerin ülkelerine gönderilmeleri için çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, Malatya Geçici Geri Gönderme Merkezinden güvenlik önlemi altında otobüslere bindirilen 227 Afganistanlı, jandarma eşliğinde havalimanında kontrolden geçirildi.

Göçmenler, jandarma ve polis ekiplerinin oluşturduğu güvenlik koridorundan geçerek, Afganistan Hava Yollarına ait uçağa alındı.

Uçağın başkent Kabil'e iniş yapacağı öğrenildi. (Kaynak: AA)

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