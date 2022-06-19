İran Devrim Muhafızları Ordusu’nda bir ayda üçüncü şüpheli ölüm

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15 Haziran'da bir İranlı subayın daha hayatını kaybetmesiyle bu ay içinde üçüncü subay ölümü kayıtlara geçti.

Sosyal medyada yayınlanan bir ölüm ilanında, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Hava-Uzay Kuvvetleri’nin (füze birimi) subaylarından Teğmen Vehab Faramarziyan’ın Maraga şehrinde öldüğü belirtildi. Faramarziyan’ın ölümü yakın zamanda hayatını kaybeden iki meslektaşı gibi ani ve gizemli olmasına rağmen, ordu ölümü hakkında bir yorum yapmadı.

İran medyası, Hava-Uzay Kuvvetleri’ne bağlı iki Devrim Muhafızları Ordusu üyesinin (Ali Kamani ve Muhammed Abdus) geçen hafta İran'da ayrı kazalarda “şehit düştüğünü” bildirmişti. Bu, Tahran'ın genellikle özel görevlerde bulunanlar için kullandığı bir terim. Önceki haberlerde Ali Kemani ve Muhammed Abdus'un, İran destekli Lübnan Hizbullahı için silah geliştirdiği ve İran medyasının bildirdiği gibi iki ayrı kazada ölmedikleri belirtilmişti.

İranlı yetkililer, iki ismin ölümünde herhangi bir suikast belirtisine dair işarette bulmazken, İsrail'i iki ülke arasındaki artan gerilim ortamında bazı Devrim Muhafızları Ordusu mensuplarını öldürmekle suçladı. İsrail hükümeti de İranlı subaylara yönelik suikast iddialarına misilleme olarak, İran ajanlarının İsrailli turistleri kaçırmaya veya öldürmeye çalıştığı endişesiyle vatandaşlarını Türkiye'ye, özellikle de İstanbul'a seyahat etmemeleri konusunda uyardı. (Kaynak: Şarkul Avsat)