Fransa'da halk genel seçimin ikinci turu için sandık başında

HABER MERKEZİ

Yaklaşık 48,7 milyon seçmenin bulunduğu ülkede halk, 577 sandalyeli Ulusal Mecliste görev yapacak milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.

Oy kullanma işlemi Fransa'nın ana kara topraklarında, yerel saatle 08.00'de başladı, 18.00'de sona erecek. Büyük kentlerde ise saat 20.00'ye kadar oy kullanılabilecek. Oy verme işlemi saatleri deniz aşırı topraklarda ise farklılık gösterecek.

Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.

Buna göre, 5 milletvekili adayı seçimin ilk turunda Ulusal Meclis'e girmeye hak kazandı.

GENEL SEÇİMLERDE ÖNE ÇIKAN İKİ İTTİFAK

Fransa Boyun Eğmeyen Partili (LFİ) aşırı solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partisi'ni (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakı kuruldu.

Nupes ittifakı, Meclis'te salt çoğunluğu (289 sandalye) alarak, Melenchon'un başbakan olarak atanmasını hedefliyor.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Cumhuriyet Yürüyüşü (LREM) etrafında da Horizons (Ufuklar) ve Demokrasi Hareketi (MoDem) partilerinden oluşan Ensemble adında bir konfederasyon oluşturuldu.

Macron'un vaatlerini yerine getirebilmesi için, genel seçimlerde mecliste salt çoğunluğu sağlayabilmesi ve hükümeti kurabilmesi büyük önem taşıyor.

SEÇİMİN TARTIŞMALI İLK TUR SONUÇLARI

İçişleri Bakanlığı verilerine göre, ilk turda Ensemble ittifakı oyların yaklaşık yüzde 25,75'ini almıştı. Nupes ittifakı yüzde 25,66 ile Ensemble'yi yakından takip ediyor. Aşırı sağcı RN'nin oy oranı yüzde 18,68'i bulurken, Merkez sağdaki LR yüzde 10,42'de kalmıştı.

İlk turda sandığa gitmeyenlerin oranı yüzde 52,49 olmuştu.

Nupes milletvekili adaylarından birçok isim İçişleri Bakanlığının yayımladığı seçim sonuçlarında bazı Nupes adaylarının oylarının ittifak bünyesinde sayılmadığını ileri sürmüştü.