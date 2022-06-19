Diyarbakır çiftçisi destek bekliyor

DİYARBAKIR (K24)

Bölge tarımı açısından önemli bir kaynak olan Diyarbakır Ovası’nda ekim yapan çiftçiler, özellikle kuraklık ve sulama projelerinin hayata geçirilmemesi nedeniyle verim alamıyor. Geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda da yağışların az olması Diyarbakır çiftçisini olumsuz etkiledi.

Çiftçiler, Güneydoğu Anadolu Projesi'nden (GAP) yaklaşık 30 yıldır bahsedildiğini ancak henüz hayata geçirilmediğini, kuraklık ve yağış azlığı nedeniyle binlerce dönüm arazinin verimsiz kaldığını söylüyor.

Diyarbakırlı çiftçiler ayrıca, ektikleri ürünlerin fiyatının arttığını, maliyetlerinin de 2-3 kat yükseldiğine dikkat çekiyor.

K24’e konuşan Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Qerakoç köyünde ailesiyle birlikte uzun yıllardır çiftçilik yapan Kasım Ersin, bu yıl yaklaşık 100 bin lira maliyetle 240 hektarlık araziyi ektiğini, istediği verimi alamadığı için de destek beklediğini söylüyor:

“Durumuz ortada, toprağımız 240 hektar, 30-35 dönüm biçtik. Kalan kısmını bıraktık çünkü kuraklık nedeniyle yetişmedi biz de hayvanlara bıraktık. Kâr da etsek zarar da etsek bu bizim işimizdir. Ama çok zarar ediyoruz, Allah yardımcımız olsun, çiftçilik bitme noktasına gelmiş.”

Buğday yetiştiricisi Ziraat Mühendisi Masum İldeniz, bu yılki hasadın çok düşük olmasının sebebini sulama eksikliğine bağlıyor:

“Bu yıl durum geçen yıldan daha iyi değil. Bu yıl hem yağmur yağmadı hem de don vardı. Ürün fiyatları biraz arttı, ancak maliyetleri daha da arttı. Bu da çiftçilerin düşük üretim nedeniyle memnun olmadığı anlamına geliyor. Çok acil bir şekilde bu güzel toprakların sulanması gerekiyor. Bu nedenle GAP'ın şimdi faaliyete geçmesi gerekiyor. GAP başlayalı neredeyse 30 yıl oldu ancak bugüne kadar hiçbir faaliyeti yok. Köyümüz çok da uzak değil, artık bu toprakların sulanması gerekiyor.”

Çiftçi Osman Kaya da bu yılki hasadından memnun olmadığını, çiftçilere destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Kaya, “Bu yıl yağmur yağmadı ve gübre fiyatı haddinden fazla arttı, mazotun litresi 30 liraya ulaştı. 30 hektar ekilebilen toprağımız var o da 50 bin TL ile ekilemiyor. 4 ton buğday bile alınamıyor. Yani durumumuz kötü. Bize yardım etsinler, mazotu ve gübreyi bize daha ucuza versinler. Bizi desteklerlerse, iyi olur” şeklinde konuştu.