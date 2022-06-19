Neçirvan Barzani ile Irak heyetinden yardım ve işbirliği vurgusu

ERBİL (K24)

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani, Irak Genelkurmay Başkanı General Abdulemir Yarullah başkanlığındaki üst düzey heyeti kabul etti. Heyette Kara, Hava, Sınır Muhafızları, Federal Polis, İstihbarat, Askeri İstihbarat ve Ortak Operasyonlar komutanları yer alıyor.

Heyet, Peşmerge Bakanlığı bünyesindeki son görev değişimi dolayısıyla tebrikte bulundu ve terfi alarak yeni görevlerine başlayan komutanlara başarılar diledi.

Ziyaretlerinin amacının Irak ordusu ile Peşmerge arasındaki işbirliği ve yardımlaşma programının bir devamı olduğunu belirten heyet, Peşmerge Bakanlığı ve Kürdistan Bölgesi’nin diğer ilgili birimleriyle işbirliğini geliştirmek istediklerini ifade etti.

Neçirvan Barzani de ziyaretten ötürü heyete teşekkür ederek, bu ziyaretin destek ve yardım açısından güçlü bir mesaj taşıdığını, Peşmerge’nin Irak savunma sisteminin bir parçası gibi görülmesini umduğunu zira ülkenin savunması ve istikrarı için çalışıldığını vurguladı.

DAİŞ’in özellikle Suriye sınırında yer alan zorlu coğrafyadaki hareketliliğinin de gündeme geldiği görüşmede iki taraf, Irak ordusu ile Peşmerge’nin, Uluslararası Koalisyon’un desteğinden yararlanarak DAİŞ’i tümden ortadan kaldırmak amacıyla işbirliği yapmasının önemine vurgu yaptı.