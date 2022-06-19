Ayhan Bilgen’den yeni ‘çözüm süreci’ iddiası: MHP’yi ikna etmeye çalışıyorlar

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Türkiye’nin Sesi Partisi Genel Başkanı Ayhan Bilgen, seçim öncesinde yeni bir 'çözüm süreci' başlatılabileceğini iddia etti.

Cumhuriyet gazetesine konuşan Bilgen, “Partiler üstü, kişisel siyasi hesapların üzerinde bir yere oturtabilirsek birlikte çözebiliriz. Partiler bu konuya, kendi öncelikleriyle değil, ülkenin ortak yarasının tedavi edilmesi ekseninde yaklaşmalı. Sürece amaçsal yaklaşmalı. Sorunun nihai çözümü demokratik anayasa konseptidir. Anayasa şeffaftır, kapalı kapılar arkasında yapılmaz. Böyle olduğunda da kimse ülke bütünlüğüyle ilgili kaygısız da kalmaz” dedi.

Bilgen, “AK Parti’nin ‘Kürt sorununa’ ilişkin PKK lideri Abdullah Öcalan’ın dahil edilebileceği ve MHP’nin de ikna edilmeye çalışıldığı yeni bir çözüm süreci başlatabileceğini” iddia etti.

Bilgen, MHP’nin nasıl ikna edileceğine ilişkin soruya ise 1999 süreci hatırlatmasını yaparak, “İdamın kaldırılması konusunda doğru bir adım atan MHP, bugün de aynı tutumu takınabilir. Türk milliyetçileri hem cesur olmalı hem de gerçekten ülke sevgisinin gerektirdiği özeni göstererek hareket etmeli” değerlendirmesinde bulundu.

“İktidarın yeni bir süreç başlatması” durumuna karşılık muhalefet partilerine de seslenen Bilgen, şunları söyledi:

“Sorun yoktur, çözdürtmeyiz, konuşturmayız, dokundurtmayız’ modunda hareket ederlerse siyasi tuzağa düşmüş olurlar. İktidar bloku da dönüp, yeniden kazanmak istediği Kürt seçmene ‘Millet İttifakı’nın Kürtler için söyleyecek sözü yok. Onlara umut bağlamayın’ diyebilir. Muhalefetin bu tuzağa düşmemesi lazım. Ama bunun yanında tersi ihtimal de yok mu? ‘Türk milliyetçisi oy kaybetsin’ diye de denklem kuruyor olabilirler. Ülkenin çıkarları hepimizin siyasi hesabından daha değerlidir."