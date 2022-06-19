Başkan Barzani üst düzey Irak askeri heyetini kabul etti
ERBİL (K24)
Başkan Mesud Barzani, Irak Genelkurmay Başkanı General Abdulemir Yarullah başkanlığındaki üst düzey Irak askeri ve güvenlik heyetini kabul etti.
Yarullah başkanlığındaki heyette Kara, Hava, Sınır Muhafızları, Federal Polis, İstihbarat, Askeri İstihbarat ve Ortak Operasyonlar komutanları yer alıyor.
Görüşmede, terörle mücadele, çatışma bölgelerinde güvenlik ve istikrarın sağlanması ve Koalisyon Güçleriyle koordinasyon konularındaki son gelişmeler ele alındı.
Görüşmede ayrıca, Peşmerge Güçleri ile Irak ordusu arasındaki işbirliği ve koordinasyonun sağlanması gerektiği vurgulandı.