Başbakan: Peşmerge ve Irak ordusu arasındaki işbirliği geliştirilmeli

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani bugün Irak Genelkurmay Başkanı General Abdulemir Yarullah başkanlığındaki üst düzey Irak askeri ve güvenlik heyetiyle görüştü.

Başbakan, görüşmede terörle mücadelede özellikle Irak Anayasası’nın 140’ıncı maddesi kapsamındaki bölgelerde Peşmerge Güçleri ve Irak ordusu arasındaki işbirliğinin geliştirilmesinin gerektiğini belirtti.

Peşmerge Güçleri'nin Irak güvenlik sisteminin bir parçası olarak görülmesi ve desteklenmesi gerektiğini belirten Başbakan, “Peşmerge Güçleri’nin güçlenmesi Irak’ın güvenlik ve istikrarının sağlanmasına katkı sağlar. Irak ordusu, tüm bileşenleri temsil etmeli ve ayrım gözetmeksizin onları korumalıdır” dedi.

Irak'taki güvenlik ve askeri durum hakkında Başbakan Mesrur Barzani’ye bilgi veren konuk heyet, amaçlarının Irak ordusu ile Peşmerge arasındaki koordinasyon ve işbirliğini geliştirmek olduğunu dile getirdi.

Irak Genelkurmay Başkanı General Abdulemir Yarullah başkanlığındaki heyette Kara, Hava, Sınır Muhafızları, Federal Polis, İstihbarat, Askeri İstihbarat ve Ortak Operasyonlar komutanları yer alıyor.