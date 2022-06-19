Zelenskiy: Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz

HABER MERKEZİ

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken, Ukrayna Devlet Başkanı Voladimir Zelenskiy, Rus füzelerinin hedefi olan Mykolaiv kentini ziyaret etti.

Kentteki askerler ile bir araya gelen Zelenski, savaşta üstün başarı gösterenlere madalya dağıttı ve 'Ukrayna kesinlikle kazanacak' sözleri ile zafere olan inancını bir kez daha dile getirdi.

Zelenskiy'nin bir gün önce Rus füzelerinin hedefi olan bu kentte yaptığı “zafer” açıklaması “Rusya'ya meydan okudu” şeklinde yorumlandı.

Askerlerle fotoğraf çektiren Zelenskiy, “Cesur adamlarımızın her biri işlerini yapmaya devam ediyor. Kesinlikle dayanacağız, kesinlikle kazanacağız” dedi.

Mıkolayiv ve Odessa’da ordudan yetkililerle görüştüğünü aktaran Zelenskiy şunları kaydetti:

“Güneyden asla vazgeçmeyeceğiz bize ait olan her şeyi geri alacağız. Hem Mıkolayiv’de hem de Odessa'da ordumuzla, bu alanların savunmasından ve bakımından sorumlu tüm yetkililerle toplantılar yaptık. Bölgenin Rus saldırılarından tahribatına ilişkin raporları dinledik. Kayıplar önemli. Birçok ev yıkıldı, sivil lojistik sekteye uğradı ve birçok sosyal sorun yaşandı. Sevdiklerini kaybeden insanlara daha sistematik yardım yapılması talimatını verdim. Yok edilen her şey restore edilecek. Rusya’da halkımızın yaşam arzusu kadar füze yok.”