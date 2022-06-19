Beyonce’nin yeni solo albümü 6 yıl sonra piyasaya çıkıyor

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Beyonce'nin Instagram hesabındaki profil resmini kaldırması da yeni albüm için ipucu olarak değerlendirildi.

Albümün Spotify ve Apple üzerinden ön siparişle satın alınabileceği bildirildi.

Haberi sosyal medyada "Geri sayım resmen başladı" mesajıyla duyuran dijital müzik ve sesli medya platformu Spotify yeni albümün adını Renaissance (Rönesans), çıkış tarihini de 29 Temmuz olarak açıkladı.

Apple Music'in bir listesine göre yeni albüm 16 şarkıdan oluşuyor. Ancak "Act i" ifadesinin ne anlama geldiği henüz netlik kazanmadı. İfade çoklu bir albüm projesinin ilk kısmını ya da 16 şarkının bölümler halinde yayınlanacak olmasını kastediyor olabilir.

Şarkı sözlerinde siyahi olma, aldatılma ve cinsiyetçilik gibi konularda kendi deneyimlerini yansıtan Beyonce'nin 2016'da piyasaya sürdüğü son solo albümü Lemonade büyük başarı elde etmişti.

Grammy Müzik Ödülleri'nde en iyi ileri R&B almümü, Billboard Müzik Ödülleri'nde en iyi R&B almüm, Amerikan BET (Black Entertainment Television) ödüllerinde en iyi albüm bu ödüllerden yalnızca bir kaçı. Hayranları ünlü şarkıcıdan Reinaissance'da da benzer bir başarıyı yakalamasını bekliyor.