Spor

Zidane’dan PSG kararı

Zinedine Zidane, Fransa Milli Takımı'nı çalıştırmak istediği için Paris Saint Germain'den (PSG) gelen teklifi reddetti.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
avrupa Zinedine Zidane PSG ret

HABER MERKEZİ

Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezon öncesinde Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmaya hazırlanan PSG’de teknik direktör arayışları sürüyor.

RMC Sport'ta yer alan haberde, Zinedine Zidane'ın, PSG’den gelen teklifi reddettiği ve milli takımda görev almak istediği belirtildi.

Haberde, Zinedine Zidane'ın 2022 Dünya Kupası sonrasında Didier Deschamps'ın görevinden ayrılması halinde milli takımda çalışmak istediği ve şu anda kulüp takımında görev almaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Ancak Zidane'ın ilerleyen dönemde PSG’de çalışmak istediği ifade edildi.

Antrenörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Zidane, iki farklı dönemde A takımda görev almıştı. Real Madrid'le 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Zidane, 2021'de kulüpten ayrılmıştı.

Önceki gün L'Equipe'te yer alan haberde, PSG’nin, Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier'le görüşmelere başladığı belirtilmişti.

Lille ile 2020/21 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu kazanan Galtier, bu sezon başında Nice ile anlaşmıştı.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv