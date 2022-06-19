Zidane’dan PSG kararı

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Fransa Ligue 1'de sezonu şampiyon olarak tamamlayan ve yeni sezon öncesinde Mauricio Pochettino ile yollarını ayırmaya hazırlanan PSG’de teknik direktör arayışları sürüyor.

RMC Sport'ta yer alan haberde, Zinedine Zidane'ın, PSG’den gelen teklifi reddettiği ve milli takımda görev almak istediği belirtildi.

Haberde, Zinedine Zidane'ın 2022 Dünya Kupası sonrasında Didier Deschamps'ın görevinden ayrılması halinde milli takımda çalışmak istediği ve şu anda kulüp takımında görev almaya sıcak bakmadığı ifade edildi. Ancak Zidane'ın ilerleyen dönemde PSG’de çalışmak istediği ifade edildi.

Antrenörlük kariyerine Real Madrid'in altyapısında başlayan Zidane, iki farklı dönemde A takımda görev almıştı. Real Madrid'le 3 kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Zidane, 2021'de kulüpten ayrılmıştı.

Önceki gün L'Equipe'te yer alan haberde, PSG’nin, Nice Teknik Direktörü Christophe Galtier'le görüşmelere başladığı belirtilmişti.

Lille ile 2020/21 sezonunda Ligue 1 şampiyonluğu kazanan Galtier, bu sezon başında Nice ile anlaşmıştı.