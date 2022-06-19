Politika

Rusya Ukrayna’yı uzun menzilli füzelerle vurdu

Rusya, Ukrayna’nın doğusundaki Severodonetsk şehrine yönelik saldırıların ilerlediğini ve şehrin eteklerinde bir bölgenin ele geçirildiğini duyurdu.
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dünya Rusya Ukrayna uzun menzilli füze saldırı

HABER MERKEZİ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Igor Konaşenkov bugün paylaştığı bir video ile yaptığı açıklamada, “Severodonetsk yönündeki saldırı başarıyla ilerliyor” dedi.

Rus güçlerinin şehrin doğu eteklerinde yer alan Mytiolkin ilçesini kontrol altına aldığını söyleyen Konaşenkov, “Rusya Silahlı Kuvvetleri Ukrayna topraklarındaki askeri hedefleri vurmaya devam ediyor” diye konuştu.

Bakanlık Sözcüsü, uzun menzilli Kalibr füzelerinin Dnipropetrovsk bölgesindeki bir komuta karakolunu hedef alması sonucu Ukrayna ordusundan 50’den fazla general ve subayın öldürüldüğünü öne sürdü.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırısının ayrıntıları veya ölü sayısını bağımsız olarak teyit etmek mümkün olmadı.

Sözcü ayrıca, Rusya’nın Kharkiv’de bir tank onarım tesisi ile Mykolaiv’de 10 obüs ve 20’ye kadar askeri aracı ayrı füze saldırılarında imha ettiğini söyledi.

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