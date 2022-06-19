Sağlık

Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Covid-19’a yakalandı

ABD Başkanı Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın yeni tip coronavirüse (Covid-19) yakalandığı belirtildi.
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Jake Sullivan
Jake Sullivan
ABD ABD Jake Sullivan Covid-19

HABER MERKEZİ

ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Adrienne Watson, Başkan Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Watson “Hastalık semptomları göstermiyor ve Başkan Biden ile yakın bir teması olmadı” ifadesini kullandı.

Normalde Biden ile sık görüşen Sullivan’ın bir süre önce etrafındaki iki kişinin pozitif çıkmasından sonra Biden ile arasına mesafe koyduğu, Biden ile en son hafta başında temasta bulunduğu bildirildi.

Sullivan’ın resmi temas olarak en son 17 Haziran Cuma günü, Beyaz Saray’da Senegal Dışişleri Bakanı Aissata Tall Sall ile görüştüğü bilgisi paylaşıldı.

 

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