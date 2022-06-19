Sağlık

Sağlık Bakanlığı: Süleymaniye’ye 10 tondan fazla tıbbi malzeme ulaştırıldı

Sağlık Bakanlığı, koleranın yayılmasını engellemek için Süleymaniye’ye 10 tondan fazla tıbbi malzeme ulaştırıldığını açıkladı.
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Sağlık Bakanlığı
Sağlık Bakanlığı
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ERBİL (K24)

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Bakan Saman Berzinci’nin birçok kolera vakasının tespit edildiği Süleymaniye’yi ziyaret ettiği belirtildi.

Açıklamada koleranın yayılmasını engellemek ve hastaların tedavilerinde kullanılmak için Süleymaniye’ye 10 tondan fazla tıbbi malzeme ulaştırıldığı kaydedildi.

Süleymaniye Sağlık Müdürü Dr. Sebah Hewrami düzenlediği basın toplantısında kentte 56 kolera vakasının tespit edildiğini, 10 vakanın Bağdat’taki laboratuvar yapılan incelemede kesinlik kazandığını söylemişti.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, kentte acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

Basın toplantısında konuşan Vali Heval Ebubekir, “Bu durum burada ortaya çıktı ve kamu sağlığı risk altında” ifadelerini kullanmıştı.

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