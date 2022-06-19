Sağlık

Başbakan’dan kolera açıklaması: Sağlık Bakanı ile temas halindeyim

Başbakan Mesrur Barzani, Erbil ve Süleymaniye'de koleranın yayılmasından endişe duyduğunu ve gerekli önlemleri almak için Sağlık Bakanı ile temas halinde olduğunu söyledi.
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kürdistan Başbakan Mesrur Barzani kolera Erbil Süleymaniye

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Twitter hesabından  Erbil ve Süleymaniye'de koleranın yayılmasıyla ilgili paylaşımda bulundu.

Başbakan, “Koleranın Erbil ve Süleymaniye’de yayıldığı haberinden endişe duyuyordum" dedi.

“Bu salgını kontrol altına almak için gerekli önlemleri almak için Sağlık Bakanı ile temas halindeyim” diyen Başbakan, “Sevgili vatandaşları sağlık, temizlik ve kendini koruma kurallarına uymaya çağırıyorum” çağrısında bulundu.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Başbakan'ın Sağlık Bakanı Saman Berzinci ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.

Açıklamada Süleymaniye'yi ziyaret eden Bakan Berzinci'nin durumla ilgili Başbakan'ı bilgilendirdiği ifade edildi.

Açıklamada ayrıca Başbakan'ın vatandaşların sağlığı için hükümet olarak her türlü desteği sunmaya hazır olduğunu vurguladığı kaydedildi.

Öte yandan Sağlık Balanlığı koleranın yayılmasını engellemek için Süleymaniye’ye 10 tondan fazla tıbbi malzeme ulaştırıldığını açıkladı.

Erbil ve Süleymaniye’de kolera şüphesiyle vatandaşlar hastaneye kaldırılırken, Süleymaniye Sağlık Müdürü Dr. Sebah Hewrami kentte 56 kolera vakasının tespit edildiğini, 10 vakanın Bağdat’taki laboratuvar yapılan incelemede kesinlik kazandığını söylemişti.

Süleymaniye Valisi Heval Ebubekir, kentte acil durum ilan edildiğini bildirmişti.

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