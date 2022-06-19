Politika

Eski Rusya Devlet Başkanı: Ukrayna üye olana kadar Avrupa Birliği haritadan silinebilir

Rusya’nın eski devlet başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, Ukrayna üye olana kadar Avrupa Birliği’nin (AB) “haritadan silinebileceğini” söyledi.
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Dmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev
dünya Rusya Dmitriy Medvedev Ukrayna Avrupa Birliği

HABER MERKEZİ

Rusya’nın eski devlet başkanı ve Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, “Ukrayna’ya AB’ye aday ülke statüsü verilmesi ile Sovyet liderlerin gerçek bir komünist sistem inşa etme vaadinde bulunmaları arasında benzerlik gördüğünü” belirtti.

Ukrayna üye olana dek AB’nin “haritadan silinebileceğini” kaydeden Medvedev şöyle devam etti:

“Küçük Rusya’ya (Ukrayna) AB’ye üyelik vaadinde bulundular (Türkiye’ye yıllardan beri aynı vaatte bulunmalarından bahsetmeyeceğim bile.) Üyelik vaadinde bulundular ancak şartları da var. Şartları da daha iyi, daha temiz olmak. Daha az yolsuz, daha fazla gelişmiş ve aydınlanmış olmaları gerekiyormuş. Dahası Ursula Teyze (Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen) Ukraynalıların AB’ye üye olmak için öldüklerini söyleyecek kadar ileri gitti.”

Medvedev, Ukrayna’nın AB’ye üyeliğinin SSCB’nin yazgısına benzeyebileceğini ifade etti ve ekledi:

“Sovyetler Birliği muhafaza edilseydi muhtemelen komünizm inşa edilirdi. Fakat ne yazık ki birlik öldü. Ne demek istediğimi anlıyor musunuz?” (Kaynak: Sputnik)

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