Başkan Barzani’den aydınlara: Kürdistan halkının tarihinin yanıltılmasına izin vermeyin

ERBİL (K24)

Başkan Mesud Barzani, Barzan devrimlerini anlatan kitapların belgelendirilmesi projesi için düzenlenen törene katılmak üzere başkent Erbil’e gelen Doğu Kürdistanlı yazar, akademisyen ve aydınlarla bir araya geldi.

Başkan Barzani, konuk heyetin gelişinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, aydınların Barzan devrimlerini anlatan kitapların belgelendirilmesi projesine katkılarına övgüde bulundu.

Başkan Barzani, Sellahadin Üniversitesi ve projede rol oynayan herkese teşekkür etti.

Aydınların, Kürdistan halkının davasını tanıtmadaki ve bölgedeki diğer milletlerle ilişkiler kurulmasındaki rolüne vurgu yapan Başkan Barzani, sözlük çalışmalarının gelişmesini Kürdistan halkının mücadelesinin bir parçası olarak tanımladı.

Aydınlardan Kürt milletinin tarihinin yanıltılmasına izin vermemelerini isteyen Başkan Barzani, doğru ve güvenilir delil ve bilgilere dayanarak tarihin tanıtılması için çalışmalarını talep etti.

Başkan Barzani’ye şükranlarını ifade eden konuk heyet, Başkan Barzani’nin siyasi konumunun yanı sıra, yüksek ahlaki konumunun da sadece Kürtler arasında değil İran’ın diğer halkları tarafından saygıyla karşılandığını vurguladı.

Görüşmenin sonunda konuk heyet, Başkan Barzani'ye çok sayıda kitap ve eser hediye etti.