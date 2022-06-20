Fransa seçimleri: Macron mecliste salt çoğunluğu sağlayamadı

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Ipsos-Sopra Steria şirketlerinin yerel saatle 20.00’de verdiği sandık çıkışı anketleri, ikinci turda Ensemble ittifakının, 577 sandalyeli Ulusal Mecliste çoğunluğu kazanamayacağını gösteriyor.

Sandık çıkışı anketlerine göre, Ensemble, Ulusal Meclise 224 milletvekilli sokabiliyor. Hükümeti kurmak için 289 milletvekili sayısının elde edilmesi gerekiyor.

Solcu Jean-Luc Melenchon'un girişimiyle LFİ, Yeşiller Partisi (EEVL), Sosyalist Partisi (PS) ve Komünist Partiyi (PCF) kapsayan "Sosyal ve Ekolojik Yeni Halk Birliği" (Nupes) ittifakının meclise taşıyacağı milletvekili sayısı 149 görünüyor.

Aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) mecliste temsil edecek milletvekili sayısı 89 olurken, merkez sağdaki Cumhuriyetçiler Partisi (LR), Bağımsızlar ve Demokratlar Birliği (UDI) dahil çeşitli sağ partileri toplam 78 milletvekili çıkarabiliyor.

Ifop-Fiducial şirketlerinin yerel saat ile 20.30'daki sandık çıkış anketlerine göre de Ensemble ittifakının mecliste elde edebileceği sandalye sayısı 210 ila 240 görünürken, Nupes’ın, 170 ila 195 sandalye elde etmesi öngörülüyor.

Bu ankete göre, RN tek başına 80 ila 95 milletvekili çıkarabilirken LR ve müttefik partilerinin toplam milletvekili sayısı 55 ila 65'ta kalıyor.

Aşırı sağcı bir grup en son 1986 yılında 35 milletvekili çıkararak mecliste grup oluşturabilmişti.

Le Pen'in de aday olduğu ve ikinci tura yüksek bir oy oranıyla kaldığı genel seçimlerde, Le Pen'in partisi RN'nin 20 ila 40 milletvekili çıkaracağı tahmin ediliyordu. Le Pen, şimdi elde edeceği en az 60 milletvekili ile güçlü bir grup kurabilecek. Ulusal Meclis'te partilerin grup oluşturabilmesi için en az 15 milletvekili çıkarmaları gerekiyor.

Mevcut sandık çıkış sonuçlarının doğrulanması halinde bu Cumhurbaşkanı Macron'un vaat ettiği reformları hayata geçirme olanağını zora sokacak.

Macron, seçim öncesi Fransızları kendisine “güçlü ve net bir salt çoğunluk” vermeye çağırmıştı ancak sonuçlar bunun böyle olmayacağını gösteriyor.

Seçimlerde Macron'a yakın isimlerden eski Christophe Castaner Alpers-de-Haute-Provence bölgesinde seçimi kazanamadı.

Seçimlerin bu ikinci turunda sandığa gitmeyenlerin oranı daha da artarak yaklaşık yüzde 54'e yükseldi.

Fransa'da genel seçimin ilk turunda bir adayın salt çoğunluğu sağlayamadığı sandalyeler için ikinci tur yapılıyor. İlk turda yüzde 12,5 ve üzeri oy alan adaylar, ikinci tura kalıyor. Bu turda en fazla oyu alan aday milletvekili seçiliyor.