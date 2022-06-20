Irak istihbaratı: DAİŞ’in ‘Anbar Valisi’ öldürüldü

ERBİL (K24)

Irak Ulusal İstihbarat Kurumu tarafından yapılan açıklamada elde edilen bilgilerin değerlendirilmesinden sonra Anbar’da DAİŞ’e operasyon düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada “Ebu Mansur El Hayati” olarak bilinen DAİŞ'in "Anbar Valisi" ve iki yardımcısının öldürüldüğü kaydedildi.

Operasyonun Anbar istihbaratıyla ortak olarak düzenlediği belirtilen açıklamada öldürülen Ebu Mansur El Hayati’nin örgütün bilinen ve etkili isimlerinden bir olduğu bilgisine yer verildi.

Açıklamada ayrıca söz konusu DAİŞ liderinin Rutbe ilçesinin uluslararası yollarında Iraklıları hedef alan operasyonlardan sorumlu olduğu ifade edildi.

Bu operasyonun, Uluslararası Koalisyon'un 16 Haziran’da DAİŞ’in bomba yapım uzmanlarından biri olan Hani Ahmed Kurdi’nin Suriye'de öldürüldüğünü duyurmasının ardından gelmesi dikkatleri çekti.