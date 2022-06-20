Malatya’da yolcu otobüsü ile kargo aracı çarpıştı: 17 yaralı

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Alınan bilgiye göre, Malatya-Elazığ kara yolu Battalgazi ilçesi Merdivenler Mahallesi mevkiinde, yolcu otobüsü kargo kamyonuyla çarpıştı.

Kazada kargo kamyonu sürücüsü ve yolcu otobüsünde bulunan 17 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Kaynak: AA)