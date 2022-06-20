Yaşam

Malatya’da yolcu otobüsü ile kargo aracı çarpıştı: 17 yaralı

Malatya'da yolcu otobüsü ile kargo kamyonunun çarpışması sonucu meydana gelen kazada 17 kişi yaralandı.
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kürdistan malatya kaza kamyon

HABER MERKEZİ

Alınan bilgiye göre, Malatya-Elazığ kara yolu Battalgazi ilçesi Merdivenler Mahallesi mevkiinde, yolcu otobüsü kargo kamyonuyla çarpıştı.

Kazada kargo kamyonu sürücüsü ve yolcu otobüsünde bulunan 17 kişi yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Araçta sıkışan yaralılar Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.

Ambulanslarla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ve Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. (Kaynak: AA)

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