Maymun çiçeği virüsü bir ülkede daha sıçradı

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Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede tespit edilen ilk maymun çiçeği vakası hakkında bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, yabancı uyruklu bir kadında maymun çiçeği virüsüne rastlandığı, kadının doktor gözetiminde evinde karantinaya alındığı belirtildi.

Hastanın hangi ülkeden geldiği bilgisine yer verilmeyen açıklamada, durumunun stabil olduğu kaydedildi.

Endemik bir virüsün neden olduğu nadir hastalıklardan biri olarak bilinen maymun çiçeği, Kongo ve Batı Afrika türü olmak üzere 2'ye ayrılıyor.

Genellikle hayvandan insana ve nadiren insandan insana yakın temasla bulaşan virüs, vücutta yüksek ateş ve kaşıntılı kabarcıklara yol açabiliyor.