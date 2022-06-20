Politika

Borrell’den Rusya’ya tepki: Gerçek bir savaş suçu

Avrupa Birliği (AB) Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Rusya'nın Ukrayna tahılının ülke dışına çıkışını engellemesini "gerçek bir savaş suçu" diye niteledi.
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HABER MERKEZİ

AB Dışişleri Bakanları bugün Lüksemburg'da krizi ele almak üzere toplandı.

Toplantı öncesinde konuşan Borrell, "Dünyanın diğer bölgelerinde insanlar açlık çekerken, Ukrayna'da milyonlarca ton buğdayın tutulmasını anlamak mümkün değil" dedi ve Rusya'ya Ukrayna'nın Karadeniz limanlarındaki ablukasına son verme çağrısında bulundu.

Borrell, "hayati önemdeki bu ürünü engellemeye devam etmesi halinde Rusya'dan hesap sorulması gerektiğini" belirtti.

AB yetkilisi, "Bu krizi Avrupa'nın yaptırımları yaratmadı. Çünkü bizim yaptırımlarımız gıdayı ve gübreyi hedef almıyor. Sorun Rusya'nın Ukrayna tahılının ülke dışına çıkışını engellmesinden kaynaklanıyor" şeklinde konuştu.

Toplantıda konuşan Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna da, "Rusya küresel açlıkla oynamaktan vazgeçmeli. Bu dünya istikrarı için tehlikeli" dedi.

Kriz, on milyonlarca insanın açlık riskiyle karşıya olduğu uyarılarının artmasına ve gıda fiyatlarının artmasına neden olmuştu.

AB, Moskova'nın fiyatların yükselmesi ve gıda sıkıntısının birliğin yaptırımlarından kaynaklandığı iddiasını reddediyor.

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