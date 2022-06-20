Politika

ABD ve İsrail’den adım: Ortadoğu Hava Savunma İttifakı kuruldu

İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, ABD destekli bir hava savunma ittifakı kurduklarını bildirdi.
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İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemi
İsrail'in "Demir Kubbe" hava savunma sistemi
ortadoğu İsrail ABD Savunma ittifakı İran

HABER MERKEZİ

Milletvekillerine bilgi veren İsrail Savunma Bakanı Benny Gantz, “Ortadoğu Hava Savunma İttifakı” adlı yapının "İran saldırılarını engellediğini" belirterek, bu birliğe hangi ülkelerin üye olduğunu söylemedi. 

Gantz, "Geçen yıl boyunca Pentagon'daki ve ABD yönetimindeki ortaklarımla birlikte İsrail ile bölge ülkeleri arasındaki işbirliğini güçlendirecek kapsamlı bir program yürütüyorum" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın gelecek ay bu ülkeye yapacağı ziyaretle ittifakın güçlendirilebileceğini kaydeden Gantz, "Başkan Biden'ın önemli ziyareti sırasında bölgesel işbirliği yönünde bir adım daha atacağımızı umuyorum" diye konuştu. 

Son yıllarda İran konusundaki endişelerini dile getiren ABD yanlısı Arap devletlerine yakınlaşan İsrail, onlara savunma işbirliği teklif etti. 

Tahran yönetimi ise askeri eylemlerinin savunma amaçlı olduğunu savunuyor. 

Suudi Arabistan, İsrail'in 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn ile normalleşme anlaşmaları adımını destekledi. 

İran, son aylarda İsrail, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Irak'ın bazı bölgelerine yapılan hava saldırılarının sorumlusu olarak gösteriliyor. 

Biden, 13 Temmuz'da başlayacağı bölge turunda İsrail'in ardından Suudi Arabistan'a geçerek Arap liderlerle buluşacak. (Kaynak: Euronews)

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