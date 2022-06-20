Stoltenberg: İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği ihtimali azalıyor

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Stoltenberg, gelecek hafta Madrid'de gerçekleşecek NATO zirvesi öncesi Brüksel'de Türk, Fin ve İsveçli yetkililerle adaylık düğümünün çözümü için masaya oturacak.

Genel Sekreter Stoltenberg, Türkiye ile müzakerelerinin devam ettiğini kaydederek, İsveç ile Finlandiya'nın NATO üyelik umutlarının gittikçe azaldığını dile getirdi.

Türkiye'nin geçen ayki sürpriz vetosundan önce Stockholm ve Helsinki'nin yanı sıra NATO liderliği de Madrid zirvesinde ittifaka katılım sürecinin hızlı bir şekilde gerçekleşmesini umuyordu.

Geçen hafta, "Sorunları Madrid'den önce çözmezsek, durumun donması gibi bir risk söz konusu. Bunun ne kadar süreceğini bilmiyoruz ama belirli bir süre alacağı kesin" açıklamasında bulunan Finlandiya Başbakanı Sanna Marin ise anlaşmazlıkların giderilmemesi durumunda düğümün zirveye kadar çözülmeme riskinin bulunduğunu kabul etmişti.

NATO VE AB'DEN MADRİD ZİRVESİ ÖNCESİNDE AVRUPA'NIN SAVUNMASINDA BİRLİK MESAJI

Öte yandan Stoltenberg, Brüksel'deki NATO karargahındaki görüşmenin ardından Twitter hesabından açıklama yaptı.

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg, "NATO ve AB, kendilerini Rusya'nın acımasız savaşına karşı savunmaya devam eden Ukraynalılarla birlikte. Yakın ortağımız Ukrayna'yı uzun vadede desteklemeye devam edeceğiz" mesajını paylaştı.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen de 29-30 Haziran'da Madrid'de düzenlenecek NATO Zirvesi'ne hazırlık niteliğinde bir görüşme yaptıklarını belirterek, "AB-NATO işbirliği, artan düzeyde birlikte çalışmadan askeri hareketliliğe kadar Avrupa'nın savunmasını güçlendirmeye devam etmek için çok önemli. Ukrayna'yı birlikte destekliyoruz" ifadesini kullandı.