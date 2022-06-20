İsrail Başbakanı: Saldırı hazırlığındaki bir grup terörist Türkiye’de yakalandı

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Haaretz gazetesinde açıklamaları yer alan İsrail Başbakanı Naftali Bennett, “Yakın zaman önce Türk ve İsraillilerin birlikte çalışması ile birden fazla terörist girişim engellendi ve birkaç terörist Türk topraklarında gözaltına alındı” dedi.

Başbakan Bennett, operasyon açıklamasında İran’ın ismini anmadı.

İsrail Başbakanı, “Yardımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Yair Lapid, 13 Haziran’da yaptığı açıklamada İstanbul'daki vatandaşlarına “Derhal ülkeden ayrılın” çağrısında bulunmuştu.

İran Devrim Muhafızları’nın üst düzey isimlerinden Albay Hassan Sayid Khodaei’nin geçen ay evinin önünde silahlı saldırıya uğrayarak öldürülmesi sonrasında İsrail yönetimi, vatandaşlarına “Türkiye’ye gitmeyin” uyarısında bulunmuştu.

Başbakanlıktan yapılan açıklamada, “Son haftalarda İran, üst düzey Devrim Muhafızları yetkilisinin ölümünden İsrail’i sorumlu tuttu ve İran, İsraillilere yönelik bir misilleme gerçekleştirebilir” denmişti.

Öte yandan İsrail’in önde gelen gazetelerinden Jerusalem Post’un bu sabah paylaştığı habere göre, faaliyet yürüten İranlı bir grubun geçen ay İsrailli hedeflere yönelik saldırı planları İsrailli ve Türk güvenlik birimleri tarafından önlenmişti.