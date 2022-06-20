Yaşam

Irak’ta hava sıcaklığı 52 dereceye ulaştı

Basra ve Irak’ın diğer güney vilayetlerinde hava sıcaklığının 52 dereceye ulaştığını bildirdi.
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Irak Basra Hava sıcaklığı toz taşınımı

HABER MERKEZİ

Irak Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü, bugün Basra ve diğer güney vilayetlerinde en yüksek hava sıcaklığının görüldüğünü açıkladı.

Irak Meteoroloji ve Deprem Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Basra ve Irak’ın diğer güney vilayetlerinde hava sıcaklığının 52 dereceye ulaştığını bildirdi.

Açıklamada, yarın toz taşınımının ülkeyi etkisi altına alacağı belirtildi.

Ülkenin güney vilayetlerinde 52 dereceye varan hava sıcaklıklarının Çarşamba günü düşüşe geçeceğinin kaydedildiği açıklamada, yarınki toz taşınımından Irak’ın birçok vilayetinin etkileneceği ifade edildi.

Açıklamada, hava sıcaklıklarının Basra’da 52, Nasiriye’de 51, Necef, Semave ve Divaniye’de 50, Kerbela’da 49, Bağdat’ta 49, Diyala’da 49, Tikrit’te 47, Ramadi’de 47 derece olduğu bildirildi.

 

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