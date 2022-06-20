Venedik Komisyonu’ndan Türkiye'de seçim sistemindeki değişikliğe eleştiri

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Avrupa Konseyi'ne (AK) üye ülkelerinin anayasa ve yasalarının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne ve AK’nın ilke ve standartlarına uygun olup olmadığını denetlemekle hükümlü Venedik Komisyonu, Türkiye’de iktidarın seçim sistemi yasasındaki son değişiklikleriyle ilgili görüşünü yayımladı.

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi’nin (AKPM) Türkiye Denetim Komitesi TBMM’de çıkan yasayla ilgili Venedik Komisyonu’ndan görüş istemişti.

Bağımsız hukukçu uzmanlardan oluşan Venedik Komisyonu raporunda, TBMM’de kabul edilen yasanın daha yeni ve daha küçük partilerin seçime katıldıktan sonra parlamentoya temsilci gönderme şanslarının oldukça zor olduğu uyarısında bulunuldu.

"YENİ VE KÜÇÜK PARTİLERİN BAŞARI ŞANSI OLMAYACAK"

Venedik Komisyonu, geçen ay Türkiye’de Adalet Bakanlığı, Yüksek Seçim Kurulu (YSK), siyasi partiler ve baroların temsilcileriyle görüşmüştü.

Raporda, Türkiye’nin 2018 yılında parlamenter sistemden, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişinin ardından seçim sisteminde reforma gidilmesi ihtiyacının gerekli olduğu vurgulandı.

Türkiye’de seçim barajının yüzde 10’dan yüzde 7’ye düşürülmesinin memnunlukla karşılandığı raporda, Bununla birlikte yüzde 7 barajının da yine Avrupa için oldukça yüksek olduğu uyarısı yapıldı.