Erbilli ünlü sanatçı için liderlerden taziye mesajları

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Erbilli ünlü sanatçı Muhammed Ahmed Erbilli, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Erbilli için Başkan Mesud Barzani’nin yanı sıra Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Başbakan Mesrur Barzani tarafından taziye mesajı yayımladı.

Başkan Barzani, yayınladığı taziye mesajında, Erbilli’nin ailesi, yakınları ve Kürdistanlı sanatçılara başsağlığı dileğinde bulunarak, “Mamoste Muhammed Ahmed Erbilli, Erbil öz müzik, ses ve sanatını korumak için çok hizmet etti” dedi.

Başkan Barzani, Erbilli’nin ardından büyük bir sanat hazinesi bıraktığını bildirdi.

KÜRT VE TÜRKMEN MİLLİ MÜZİK VE SANATINA ÇOK HİZMET ETTİ

Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ise, Erbilli’nin Erbil’in belirgin ve öz yüzü ve sesi olduğunu belirtti.

Erbilli’nin Kürtçe ve Türkmence milli müzik ve sanatına çok hizmet ettiğini kaydeden Neçirvan Barzani, Erbilli’nin ardında çok sayıda sanat eseri bıraktığını ifade etti.

Öte yandan Başbakan Mesrur Barzani, yayınladığı taziye mesajında, Erbilli’nin Erbil ve Kürdistan’ın öz sesi ve bilinen sanatçısı olduğunu vurguladı.

Uzun süredir böbrek yetmezliği nedeniyle hastanede tedavi gören Erbilli’nin vefatı dolayısıyla Erbil Valisi Omed Xoşnav da, “Kürdistan ve Erbil büyük bir sanat yıldızını kaybetti” dedi.

MUHAMMED AHMED ERBİLLİ

1933 yılında Erbil’de dünyaya gelen Muhammed Ahmed Erbilli, 1959'da Bağdat Radyosu'nda seslendirdiği “Men Erbil’den çığtım” adlı Türkmence şarkısıyla tanınmaya başladı. 1970’li yıllarda Türkmence, Kürtçe ve Arapça söylediği şarkılarla Irak’ın ünlü müzisyenlerinden biri haline geldi.

İbrahim Tatlıses, Mahmut Tuncer, Nuri Sesigüzel, Abdurrahman Kızılay gibi şarkıcıların seslendirdiği birçok şarkının sahibi olan Erbilli’nin besteleri, Mayada Al-Hennawy ve George Wassouf gibi ünlü Arap sanatçılar tarafından da seslendirdi.

Kürtçe’nin Sorani lehçesinde söylediği en meşhur şarkısı “Kijekey Kafroş” olan sanatçının Türkçeye çevrilen "Yallah Şoför" bestesinin yanı sıra çok sayıda eseri İbrahim Tatlıses tarafından seslendirildi.