Politika

ABD’li general: Peşmerge’nin kahramanlığıyla gurur duyuyorum

ABD’li Tuğgeneral Keith C. Phillips, Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ile bir araya geldi.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
kürdistan Keith C Phillips Şoreş İsmail ABD peşmerge

ERBİL (K24)

ABD’li Tuğgeneral Keith C. Phillips, Peşmerge’nin kahramanlığıyla gurur duyduğunu söyledi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’li Tuğgeneral Keith C. Phillips’in Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ile bir araya geldiği belirtildi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ndeki üst düzey savunma sorumlusu olan Phillips, görev süresinin sora ermesi dolayısıyla Peşmerge Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin’in de katıldığı görüşmede konuşan Phillips, görev süresi boyunca Irak ordusu ve Peşmerge ile büyük işler başardıklarını belirtti.

Phillips, “Peşmerge’nin kahramanlığıyla gurur duyuyorum. Peşmerge Bakanlığı’ndaki refomr sürecinin daha başarılı olmasını umuyorum” dedi.

Bakan Şoreş İsmail ise, Peşmerge ile koordinasyon içerisinde çalışmasından ötürü Phillips’e teşekkür etti.

 

 

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv