ABD’li general: Peşmerge’nin kahramanlığıyla gurur duyuyorum

ERBİL (K24)

ABD’li Tuğgeneral Keith C. Phillips, Peşmerge’nin kahramanlığıyla gurur duyduğunu söyledi.

Peşmerge Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ABD’li Tuğgeneral Keith C. Phillips’in Peşmerge Bakanı Şoreş İsmail ile bir araya geldiği belirtildi.

ABD’nin Bağdat Büyükelçiliği’ndeki üst düzey savunma sorumlusu olan Phillips, görev süresinin sora ermesi dolayısıyla Peşmerge Bakanlığı’nı ziyaret etti.

Peşmerge Bakan Yardımcısı Serbest Lezgin’in de katıldığı görüşmede konuşan Phillips, görev süresi boyunca Irak ordusu ve Peşmerge ile büyük işler başardıklarını belirtti.

Phillips, “Peşmerge’nin kahramanlığıyla gurur duyuyorum. Peşmerge Bakanlığı’ndaki refomr sürecinin daha başarılı olmasını umuyorum” dedi.

Bakan Şoreş İsmail ise, Peşmerge ile koordinasyon içerisinde çalışmasından ötürü Phillips’e teşekkür etti.