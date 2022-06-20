Başbakan: Düşünce ve ifade özgürlüğünü destekliyoruz

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, medya kurumlarının yöneticileriyle bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Başbakan Mesrur Barzani, yolsuzlukla mücadelede başarılı olması için hükümetin reform sürecine destek olmalarını istedi.

Medyanın çok önemli bir alan olduğunu kaydeden Başbakan, Kürdistan’ın durumunun ilerlemesi için hükümetin düşünce ve ifade özgürlüğünün yanı sıra eleştiriyi desteklediğini belirtti.

Medyanın ulusal değerleri de göz önünde bulundurması gerektiğini bildiren Başbakan, kabinesinin kamuoyu ve Kürdistan Parlamentosu’nda sık bir şekilde açıklamalar yaptığını ifade etti.

Krizlerle dolu bir bölgede yaşadıklarını ve Kürdistan Bölgesi’nin de geçtiğimiz süreçte bazı krizlere maruz kaldığını vurgulayan Başbakan, reform süreci için zaman gerektiğini ve reformların amacının güçlü bir ekonomik alt yapı kurmak olduğunu söyledi.

Hükümetin ayrım yapmaksızın tüm Kürdistan Bölgesi halkına hizmet ettiğini kaydeden Başbakan, Kürdistan Bölgesi’nin Irak hükümetiyle sorunlarını anayasal temelde çözmeye her zaman hazır olduğunu bildirdi.