Başbakan: Kürdistan her zaman mülteciler için sığınak olarak kalacak

ERBİL (K24)

Başbakan Mesrur Barzani, Kürdistan Bölgesi’nin mülteciler için her zaman sığınak olarak kalacağını söyledi.

Dünya Mülteciler Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yapan Başbakan Mesrur Barzani, “Irak, Suriye ve ötesindeki şiddet ve zulüm çok sayıda insanı evlerinden uzaklaştırdı” dedi.

“Kürdistan Bölgesi'ndeki çoğumuz da bir zamanlar mülteciydik” diyen Başbakan, “Kürdistan sığınak olarak kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Mültecilerin giderleri için destek çağrısında bulunan Başbakan, “Federal hükümeti ve ortaklarımızı yılda 1,5 milyar dolarlık ihtiyaçların karşılanmasına yardım etmeye çağırıyorum” dedi.