İngiltere’de havaalanı krizi: 30 uçuş iptal

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İngiltere’nin başkenti Londra’daki Gatwick Havalimanı’nda yeterli çalışan olmaması nedeniyle geçtiğimiz günlerde başlayan havalimanı krizi bu kez şehrin bir diğer önemli havalimanı olan Heathrow’a sıçradı.

Heathrow Havalimanı’nda bagaj yığılması nedeniyle önceki gün uçuşların yüzde 10’unun iptal edilmesi istenirken, bagajları etkileyen teknik sorunlar nedeniyle havalimanında yaklaşık 30 uçuş iptal edildi. Bu iptal 5 bin yolcuyu olumsuz etkiledi.

Havaalanı, havayollarından pazartesi günü ikinci ve üçüncü terminallerdeki tarifelerdeki uçuşların yüzde 10'unu kesmelerini istedi.

Bagaj alım alanlarında yaşanan sorunların ardından, geçen hafta üst üste yığılmış bagaj görüntüleri ortaya çıktı.

EasyJet, Temmuz ve Eylül ayları arasında planlanan 160 bin uçuşunun yüzde 7'sini kesmeyi planladığını duyurdu.

Hareket, EasyJet'in ana havalimanı Gatwick'in, personel sıkıntısı nedeniyle yoğun yaz sezonunda havalimanından kalkan uçuş sayısını azaltacağını açıklamasının ardından geldi.

Son haftalarda on binlerce yolcu, havalimanı kesintileri ve uçuş iptallerinden etkilendi.

BBC, bazı havayollarının Heathrow'daki uçuşları birleştirebileceğini, yani bazı yolcuların yolculuklarını ertelemeyeceğini duyurdu.

Heathrow, uçuş sayısını azaltmanın bagaj sistemlerini etkileyen teknik sorunların etkisini "en aza indireceğini" söyledi.

Şirket, "Yolcuların bu hafta sonu boyunca karşılaştığı aksaklıklar için kayıtsız şartsız özür dileriz" dedi.