Politika

Ukrayna için satışa çıkarılan Nobel Barış Ödülü rekor fiyata alıcı buldu

Geçen yıl Nobel Barış Ödülü'nü kazanan muhalif gazeteci Dmitri Muratov'un açık artırmaya çıkardığı ödül rekor fiyata alıcı buldu.
author_image Kurdistan24 -Türkçe
dünya Nobel Barış Ödülü açık artırma rekor fiyat Dmitri Muratov

HABER MERKEZİ

Geçen yıl Nobel Barış Ödülü’nü kazanan muhalif gazete Novaya Gazeta’nın yayın yönetmeni Dmitri Muratov, dün gece Ukraynalı çocuk mültecilere yardım olmak için ödülünü açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

Dünya Mülteci Günü’ne denk gelen açık artırmada ödül 103.5 milyon dolara alıcı buldu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Moskova yönetiminin katı yasaklarıyla birlikte çalışmalarını askıya alan gazetenin yayın yönetmeninin ödülüne verilen para da bir rekor olarak tarihe geçti. Geçmişte benzer ödüller satışa çıktığın 5 milyon doların altında alıcı bulmuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Heritage Auctions isimli müzayede evi, “Bu ödül daha öncekilere hiç benzemiyor. Sayın Muratov ve Novaya Gazeta çalışanlarının desteğiyle bu ödül sadece bir koleksiyon ürünü olarak değil, milyonlarca Ukraynalı mültecinin hayatına pozitif katkı yapacak bir ödül haline geldi” ifadelerine yer verdi.

Kurdistan24 ©Copyright 2021
Tüm hakları saklıdır
Bu frekanslar üzerinden
Kurdistan24 Radyo’yu dinleyin
Kurdistan24
Uygulamasını indirin
Eutelsat11677 H 5040
NileSat11354 V 27500
Hotbird11373 H 27500
100.7FM
SÜLEYMANİYE   HALEPÇE
99.7FM
ERBIL   KERKÜK   DUHOK
App Store Google Play Galaxy Store Huawei Store
Site Haritası -  Gizlilik Politikası -  hakkında -  İletişim -  Frekanslar ve Uygulamalar -  Arşiv