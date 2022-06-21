Ukrayna için satışa çıkarılan Nobel Barış Ödülü rekor fiyata alıcı buldu

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Geçen yıl Nobel Barış Ödülü’nü kazanan muhalif gazete Novaya Gazeta’nın yayın yönetmeni Dmitri Muratov, dün gece Ukraynalı çocuk mültecilere yardım olmak için ödülünü açık artırma usulüyle satışa çıkardı.

Dünya Mülteci Günü’ne denk gelen açık artırmada ödül 103.5 milyon dolara alıcı buldu.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrasında Moskova yönetiminin katı yasaklarıyla birlikte çalışmalarını askıya alan gazetenin yayın yönetmeninin ödülüne verilen para da bir rekor olarak tarihe geçti. Geçmişte benzer ödüller satışa çıktığın 5 milyon doların altında alıcı bulmuştu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Heritage Auctions isimli müzayede evi, “Bu ödül daha öncekilere hiç benzemiyor. Sayın Muratov ve Novaya Gazeta çalışanlarının desteğiyle bu ödül sadece bir koleksiyon ürünü olarak değil, milyonlarca Ukraynalı mültecinin hayatına pozitif katkı yapacak bir ödül haline geldi” ifadelerine yer verdi.