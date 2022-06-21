Van’da deprem

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 10.10'da meydana gelen depremin derinliği 10,47 kilometre olarak belirlendi.

Depremin şiddeti 4.0 olarak ölçüldü. Kandilli Rasathanesi ise saat 10:10'da meydana gelen depremin şiddetini 3.8 olarak geçti.

Deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.

Son günlerde Van'da sık sık deprem meydana geliyor. Son olarak dün akşam Muradiye ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem oldu.