Belçika Rojava’daki kamplardan 22 kişiyi geri aldı

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France Press'in haberine göre Belçika, Savunma Bakanlığı'na ait uçakla Haseke’deki Roj kampında kalan DAİŞ mensuplarıyla bağlantılı 6 kadın vatandaş ve 16 çocuğu geri götürdü.

Başbakan Alexander de Croo'nun ofisinden yapılan açıklamada, kadınların DAİŞ ile bağları nedeniyle doğrudan hapsedildiği belirtildi.

Açıklamada, kadınların geri alınmasının, bu kişilerin daha iyi izlenmesine ve kontrol edilmesine olanak tanıdığı için ulusal güvenliğin yararına olduğu ifade edildi.

Belçika ilk olarak 17 Temmuz 2021'de Hol Kampı'ndan 6 kadın vatandaşı ile 10 çocuğunu geri getirmişti.

Rojava’da bulunan kamplarda, özellikle Haseke’deki Hol Kampı'nda DAİŞ’lilerin aileleri kalıyor. Hol Kampı ayrıca, Rojava’nın ve Suriye’nin en büyük mülteci kamplarından biri. Birleşmiş Milletler’e (BM) göre, kampta 60 binden fazla kişi kalıyor ve bunların çoğu DAİŞ mensuplarının eşi ve çocuklarından oluşuyor.

Kampın kontrolünü sağlayan Demokratik Suriye Güçleri (DSG) ve Özerk Yönetim, yabancı ülkelere, kamptaki vatandaşlarını almaları için sık sık çağrıda bulunuyor.