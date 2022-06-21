Macron başbakanın istifasını kabul etmedi

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Fransa basınının Elysee’ye dayandırdığı haberlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Başbakan Elisabeth Borne'un sunduğu "nezaket istifasını" geri çevirdiği ifade edildi.

Macron'un, Borne'un istifasını "hükümet çalışmaya devam etsin" diye geri çevirdiği aktarıldı.

Macron, parlamnetodaki farklı siyasi partilerin başkanlarıyla bugün ve yarın Elysee'de birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

Öte yandan ikinci turu 19 Haziran’da düzenlenen genel seçimde Macron'un etrafındaki Ensemble (Birlikte) ittifakının parlamentoda salt çoğunluğu elde edememesinin ardından muhalif kesimden farklı isimler Borne'un istifasını talep etmişti.

Fransa'da geleneksel olarak her genel seçimden sonra görevdeki başbakan, cumhurbaşkanına istifasını sunuyor. Bu duruma "nezaket istifası" da deniliyor.