Politika

Macron başbakanın istifasını kabul etmedi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, hükümetin çalışmaya devam etmesi için Başbakan Elisabeth Borne'un istifasını kabul etmediği belirtildi.
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avrupa Fransa Emmanuel Macron başbakan istifa ret

HABER MERKEZİ

Fransa basınının Elysee’ye dayandırdığı haberlerde, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Başbakan Elisabeth Borne'un sunduğu "nezaket istifasını" geri çevirdiği ifade edildi.

Macron'un, Borne'un istifasını "hükümet çalışmaya devam etsin" diye geri çevirdiği aktarıldı.

Macron, parlamnetodaki farklı siyasi partilerin başkanlarıyla bugün ve yarın Elysee'de birebir görüşmeler gerçekleştirecek.

Öte yandan ikinci turu 19 Haziran’da düzenlenen genel seçimde Macron'un etrafındaki Ensemble (Birlikte) ittifakının parlamentoda salt çoğunluğu elde edememesinin ardından muhalif kesimden farklı isimler Borne'un istifasını talep etmişti.

Fransa'da geleneksel olarak her genel seçimden sonra görevdeki başbakan, cumhurbaşkanına istifasını sunuyor. Bu duruma "nezaket istifası" da deniliyor.

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