Siyasi partiler seçim gündemiyle yeniden bir araya geldi
ERBİL (K24)
K24 muhabiri, siyasi partilerin Kürdistan Bölgesi Başkanlığında bir araya geldiğini bildirdi.
Muhabirimiz, tarafların seçim yasası, Yüksek Seçim Komisyonu’nun aktif hale getirilmesi ve seçim tarihinin belirlenmesini ele aldıkları belirtildi.
Kürdistan Bölgesi Başkanlığı’nın 1 Temmuz’da toplantıların sonuçlarına ilişkin açıklama yapması bekleniyor.
Kürdistanlı siyasi parti liderleri 9 Haziran’da Kürdistan Bölgesi Başkanı Neçirvan Barzani ve Birleşmiş Milletler (BM) Temsilcisi Jeannine Hennis-Plasschaert öncülüğünde bir araya gelmişti.
Toplantıdan sonra yapılan açıklamada siyasi partilerin parlamento seçimlerinin yapılmasının gerekliliği konusunda uzlaştığı belirtilmişti.
Geçtiğimiz ayın 26’sında BM ofisinde Plasschaert ile Kürdistani taraflar arasında bir toplantı gerçekleşmişti.