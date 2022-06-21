Rusya: Ukrayna’da yakalanan ABD’li askerler cezalandırılmalı

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Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD merkezli NBC televizyonuna verdiği röportajda, Rusya'nın "Ukrayna'da yakalanan eski Amerikan askerlerinin ölüm cezasına çarptırılmayacağını garanti edemediğini" söyledi.

Peskov’a Ukrayna saflarında savaşırken Rus güçlere esir düştükten sonra Donetsk'te çıkarıldığı mahkemece idam cezasına çarptırılan İngiliz askerleri hatırlatıldı ve Ukrayna'nın doğusunda benzer şekilde esir düşen iki Amerikan gazisinin akıbetinin aynı olup olmayacağını soruldu.

Kremlin Sözcüsü bu soruya "Hiçbir şeyi garanti edemem. Bu soruşturmaya bağlı" dedi.

Peskov söz konusu askerlerin "savaş esiri" değil "paralı asker" olduğunu savundu.

Rus birliklere esir düşen Amerikalı askerler Alex Drueke ve Andy Tai'nin Ukrayna'da yasadışı faaliyetlerde bulunduğunu savunan Peskov, "Savaş alanında ateş ediyor, adamlarımızın hayatlarını tehlikeye atıyorlardı. Bir mahkeme olacak ve bir mahkeme kararı da olacak. Cezalandırılmalılar" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna saflarında savaşan ikisi gazi üç Amerikalıdan haber alınamadığını 16 Haziran'da açıklamıştı.

Bakanlık sözcüsü Ned Price, "Kayıp olduklarını biliyoruz ancak ne yazık ki, konuyla ilgili tüm ayrıntıları bilmiyoruz" demişti. Daily Telegraph gazetesi ise ABD'li gaziler Drueke ve Tai'nin geçen hafta Harkov yakınlarında esir düştüğünü yazmıştı.